菲反恐殉職44名特警 杜特蒂訂紀念日
2年多前，菲律賓44名警察特別行動隊隊員在南部被穆斯林武裝分子屠殺，菲律賓總統杜特蒂最近頒布總統府公告，訂每年1月25日為這44名殉職特警的全國紀念日。
杜特蒂在簽署的總統府第164號公告中說，「本人依據法律授予的權力，宣布每年1月25日為特警44全國紀念日，我要求全體國人紀念特警44的英勇行為，並謹記軍警人員每天為國家和平與安全所做的犧牲。」
這項公告是於2月21日由杜特蒂簽字，馬拉坎南宮今天向媒體宣布。
2015年1月25日，菲警特別行動隊約300名菁英摸黑深入南部叛軍控制的地盤，擊斃被美國以500萬美元通緝的恐怖分子楚其斐（Zulkifli bin Hir），但撤退時遭多支穆斯林武裝組織夾擊，折損44人，是菲國警方傷亡最慘烈的一役。
菲媒把這44名特警封為「特警44」。
雖然國會進行多次調查，但整起事件迄今依然謎團重重，外傳當時的總統艾奎諾三世將行動交由涉貪遭停職的警察總長主導，代理警察總長和內政部長都被蒙在鼓裡。
此外，軍方沒有為特警提供火力支援，原因迄今依然不明朗。據報導，有傳言稱，主事者擔心政府與穆斯林組織進行中的和談程序受到衝擊，而決定不發兵。
此事件讓艾奎諾三世的聲望大跌，迄今無人為行動的失敗入獄或受審，且在44名殉職特警當中，只有2人獲頒英勇勳章，讓家屬們相當不滿。
今年1月，杜特蒂在馬拉坎南宮接見了殉職特警們的家屬，並批准為另42名特警追頒英勇勳章。1060227
(中央社)
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