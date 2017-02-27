馬赫夏拉阿里奪奧斯卡 創穆斯林影星第1

馬赫夏拉阿里憑藉「月光下的藍色男孩」（Moonlight）中的毒販一角贏得奧斯卡最佳男配角獎殊榮，成為首位抱回小金人的穆斯林影星。

法新社報導，首度入圍奧斯卡的43歲馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali），以精湛演技從英國男星戴夫帕托（Dev Patel）、美國老牌影星傑夫布里吉（Jeff Bridges）與麥可夏儂（Michael Shannon），及新秀盧卡斯海吉斯（Lucas Hedges）等入圍者中脫穎而出。

馬赫夏拉阿里獲獎時說：「我想要感謝我的導師、我的教授」，「他們不斷告訴我一件事...這一切不是關於你，而是關於這些角色，你要為此效力，你得為這些故事與角色付出心力。」

他感謝工作團隊，也沒忘記前幾天替他生下小千金的愛妻。

馬赫夏拉阿里1999年改信伊斯蘭教。

穆斯林歷年來在奧斯卡多項獎項上皆曾獲獎，包括巴基斯坦籍紀錄片導演歐白德奇諾（Sharmeen Obaid-Chinoy）與外語片導演阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi），但從未有穆斯林在演技類贏得殊榮。（譯者：中央社周莉芳）1060227

(中央社)