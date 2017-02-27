物以類聚是的！歪嘴魚只找同類配對

水試所副研究員陳高松指出，有些種類的非洲慈鯛族群當中，曾出現嘴巴偏左的公魚，找同為嘴巴偏左母魚交配，嘴巴偏右的公魚，找偏右的母魚，形成各自偏嘴的族群。

陳高松表示，這個同一品種的慈鯛特殊族群，形成嘴偏左的小族群，以及嘴偏右的另一小族群，雖然都是同一物種，明明可以交配繁殖出後代，卻依著嘴巴偏左或偏右的喜好，物以類聚，形成次族群；如果長此以往下去，是否會演化成兩個不同的物種，值得觀察。

他說，依達爾文的進化論，不同物種有生殖區隔，但事實上馬、驢為不同種，但卻可交配生出騾。同一物種之下，如非洲慈鯛的特殊族群，卻依嘴偏左或偏右，分道揚鑣，這是生物種化過程的有趣話題。

提到同一物種分道揚鑣，有水族業者透露，台灣水族市場常見的成吉思汗鯊、皮球鯊其實是同一物種，皮球鯊是成吉思汗鯊的「短胖版」，因外觀看起來略有不同，業者用兩種不同的名稱，讓牠們闖蕩水族市場，大家還誤以為是兩種魚。

業者進一步說明，成吉思汗鯊、皮球鯊是鯰科魚類，並非鯊魚，只因外觀像鯊魚，體型可以長很大，在水族市場，就被當成鯊魚的一種，取了這麼有趣的名字。1060227

(中央社)