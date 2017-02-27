奧斯卡開場 吉米金摩不忘諷川普

奧斯卡頒獎典禮主持人吉米金摩出身深夜脫口秀節目，今天他在奧斯卡開場致詞妙語如珠，不忘以當下最熱門的政治話題開玩笑，包括「假新聞」及「讓美國再度偉大」。

吉米金摩（Jimmy Kimmel）今晚在奧斯卡典禮一開場便說，目前美國出現嚴重分裂的問題，因此不少人建議他，應該透過奧斯卡的開場致詞促進團結，「問題是我沒有那麼勇敢，沒辦法做到促進全國團結，何況在場也只有一個『英雄本色』。」

他以坐在台下的「英雄本色」男星梅爾吉勃遜（Mel Gibson）開玩笑說：「就連是他，也沒辦法讓大家團結起來。」

吉米金摩話鋒一轉，提到了總統川普在競選期間的口號「讓美國再度偉大」（Make America Great Again）。

他說，如果所有正在收看奧斯卡實況轉播的數以百萬計觀眾，每個人都能抽出一分鐘的時間，去找跟自己意見不合的那個人，然後展開正向、考慮周到的對話，「不是以自由派或保守派的立場，而是大家同樣都是美國人的身分來對話，如果真的都能做到這樣，我們可能就真的可以讓美國再度偉大，我們真的可以做到。」

他強調：「這個要從我們自己做起。」

吉米金摩在開場白中也表示，希望對川普表示感謝，因為「記不記得，去年的時候，大家還覺得奧斯卡充滿種族歧視？」

對於日前遭到川普點名批評為「令人乏味又名過其實」的重量級奧斯卡影后梅莉史翠普（Meryl Streep），吉米金摩則請求全體來賓給她來一段「完全不值得的鼓掌」。

在全場觀眾起立熱烈鼓掌之下，梅莉史翠普起身鞠躬致謝，笑著獻出飛吻。

日前美國有線電視新聞網（CNN）等媒體被白宮指稱為「假新聞」，吉米金摩在今晚典禮上也不忘仿傚一番，在台上佯裝宣布下令CNN、「洛杉磯時報」、「紐約時報」離開頒獎典禮現場。

他進一步說：「其實，任何名稱裡有著『時報』一字的，全都必須離開現場，就連『中世紀時報』也包括在內。我希望你們全部立刻離開這棟建築物，可以嗎？我們對於假新聞是零容忍的。對於假的古銅膚色，我們倒是非常喜愛。」1060227

(中央社)