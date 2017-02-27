日媒鹽澤英一駐點兩岸 激賞台灣自由

30年採訪經驗，派駐過印尼、中國大陸，日本共同通信社台北支局長鹽澤英一說，在台灣生活，讓他感到自在愉快；曾在北京駐點，台灣的採訪自由一度也讓他覺得「很激動」。

鹽澤1987年大學畢業後就進入共同社，先在地方歷練，後轉往負責國外新聞的外信部，1998年派駐印尼雅加達期間，正逢蘇哈托獨裁政權倒台，見證印尼民主化。

派駐印尼期間，對鹽澤來說是難忘的經驗。先是獨裁政府，採訪處處受限；獨裁政權垮台後，採訪突然變得無比自由。在剛開始的混亂時期，記者隨意出入政府已無法控制的「解放區」；「執政黨」更迭，今天受訪的在野黨領袖，可能明天就變成總統。

在印尼派駐一段時間，鹽澤回到東京沒多久，就被派到中國大陸。感受到截然不同的採訪氛圍。

相較民主化轉折期的印尼，中國大陸更穩定也更封閉，鹽澤說，大陸的官方新聞報導通常「只有結論，沒有過程」，舉凡政策形成或人事安排的拉鋸過程，都付之闕如，大陸的這種奇特新聞環境，使「水面下」的新聞更加重要。

要探知「水面下」的情況，鹽澤說，由於新聞現場少，在大陸採訪多靠「聽」，時常找人吃飯、聊天，才能多少拼湊出真實的情況。但隨著中日關係的變化，採訪環境也常受到影響。

2005年日本首相小泉純一郎參拜靖國神社及日本教科書等問題，大陸各大城市出現民眾激烈的反日遊行和抗議活動，中日關係急凍的情況下，日本社會必須更了解中國。

因此，鹽澤2006年去了大陸，專責每週一次的專題報導，從各方面了解中國。1年後回日本，相關報導還集結成書出版。

不過，之後的中日關係起起伏伏，2011年再度長駐大陸的鹽澤，也感覺採訪愈來愈難。「許多朋友開始拒絕我的邀約，就連私下訪問，也時常碰壁」，民眾的反日情緒引致大陸對日減少交流的決定，官員或受訪者也漸漸閉口不談任何事，

「中國很複雜」，2002年，數名北韓脫北者在衝進瀋陽日本大使館後被中國武警逮捕，共同社記者錄下了這一切，此事引起日本國內輿論批評及大陸的抗議，演變為外交問題。最後是共同社記者成為解方－－整整一年遭拒入大陸採訪。

兩相比較下，2016年中派駐台灣，對鹽澤是另一個自由的體驗，「台灣的採訪環境很好」，他來台不到幾天後，見到了總統府發言人，拿到發言人的手機號碼，可以直接電話溝通，他笑稱「讓我感到很激動」。

派駐過中國大陸，鹽澤對兩岸關係有長期的觀察。來台灣之前，日媒及外媒都認為兩岸關係緊張，恐有戰爭危機；但到台灣之後，「我沒有感覺」。

或許是外界受了大陸媒體的影響，或許是台灣內部無視危機，鹽澤說，他仍沒有確定的答案。今年3月大陸兩會召開，他將到北京支援，大陸對台灣的態度如何，「到時想要再好好觀察」。

對共同社總社來說，關注的是兩岸關係，但在台灣8個月，台灣與日本有些相似的地方，讓他覺得很安心。鹽澤說，他更願意報導台灣的社會、內政，希望讓外界多了解台灣。

但台灣也有複雜的地方。鹽澤說，去年福島核災縣市食品是否開放的爭議衍生為「日本人不吃的賣台灣」，讓他感到有些難過，還為此在報紙投書。當「科學問題卻變成政治問題，我覺得有點遺憾，這也是台灣的複雜性」。1060227

(中央社)