中共19大來了 權力洗牌大戲陸續登場

特派員看世界專欄將在今年10、11月間舉行的中共19大，雖不涉及領導換代，但卻可能是一次幅度不算小的權力洗牌。除了由「60後」接替「40後」進入權力核心，也是習近平成為黨內強人的重要台階。

而將在3月初陸續登場的中國人民政治協商會議第12屆全國委員會，以及中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議（兩會），儘管距離中國共產黨第19次全國代表大會還有7、8個月，卻被外界認為是觀察指標之一。

今年「兩會」的最大特徵，莫過於一大批2016年以來才上任的省、自治區、直轄市黨政首長，以兼任全國人大代表的身分亮相，並主持各自省區的代表團會議。但他們的亮相，可不是「鏡頭前的新面孔」這麼簡單。

據統計，2016年1月至今，全中國大陸31個省區中，已有14個省區的中共黨委書記及22個省區的行政首長換人，用「大換血」來形容，並不為過。這其中，至少有9人被認為是中共中央總書記習近平的人馬，占了新任者的1/4。

由於今年「兩會」是中共19大前最後一次「兩會」，省級黨政一把手如此大規模的換血，便被視為習近平由下往上，鞏固自己權力核心的手段。特別是，在自己被奉為黨中央的「核心」後，習近平更需要在黨內廣布自己人，且須從地方著手。

那麼，「兩會」結束後，是否代表習近平在省級黨政一把手的布局宣告結束？並沒有。因為，31個省區中，目前只完成約半數的黨委書記更替，也就是只完成了「上半場」。而「兩會」過後，還將陸續展開「下半場」的換將。

況且，還沒換將的省區裡，還包括北京、上海、重慶3個直轄市的書記。而由於中國大陸4大直轄市（加上天津）的書記通常是政治局委員，因此這3個書記職務，又牽動著政治局委員甚至是政治局常委的更動。

因此，從3月中「兩會」結束後，到中共19大舉行的7、8個月期間，「下半場」的省級黨委書記更替，將比「上半場」更有看頭，也更具指標性。

別人不說，光看「入常」（晉級中共政治局常委）呼聲不低的上海市委書記韓正如何調動？何時調動？就將是中共19大前很有看頭的人事大猜謎。因為，韓正既與長居上海的中共前總書記江澤民友好，也曾與曾任上海市委書記的習近平共事。

同時，另兩位入常呼聲更高、被認為是2023年接任總書記、國務院總理人選的「60後」（1960年後出生）廣東省委書記胡春華與重慶市委書記孫政才，職務調動的受關注度則更勝韓正。因為，胡、孫二人久被歸類為「團派」，但在許多傳聞中，「團派」並不為習近平所喜。

另一方面，韓、胡、孫三人是否入常，固然受到關注。三人一旦入常，接任者由於晉級政治局委員的機率大增，同樣受到矚目。屆時，習近平要安排哪些自己人或親近者擔任，又是個能讓各界想破頭的話題。

上述的中共黨內人事更迭，在習近平主導下，由下往上，基礎則建立在7名政治局常委中，5名「40後」常委的退休。然而，今年滿69歲的習近平反腐大將、中紀委書記王岐山，一直被認為可能打破「七上八下」（67歲為入常年齡上限）的慣例而留任。

王岐山一旦留任，就將擠壓到其他人入常的空間。況且，王岐山破例留任，習近平要如何擺平年齡同樣超過67歲而不留任的張德江、俞正聲、劉雲山、張高麗等4人？屆時都將是角力的焦點。

總之，邁入2017年，中共權力更迭的大戲也隨之開鑼。那麼，以習近平為核心的戲要怎麼演下去，就讓我們繼續看下去。1060227

(中央社)