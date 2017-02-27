高中師號召連署 反對大學考招5選4方案

大學招聯會日前公布考招新方案，高中教育人員近日發起連署，呼籲教育部與各大學退回考招案，要求學測考科減為3科，並延後申請時程，保有高中完整學習。

大學招生委員會聯合會日前公布最新的大學考招方案，未來考科將改為新型學測和分科測驗，新型學測包含國、英、數、社、自，大學申請入學可從中任選最多採計4科，新型學測將於高三寒假舉行，申請入學則於5、6月辦理。

麗山高中藍偉瑩、松山高中劉桂光、瑞祥高中莊福泰、中大壢中王敏芬等高中教育人員代表近日發起連署，號召高中教師、主任、校長響應，表達高中端對招聯會方案的反對，呼籲教育部與各大學退回嚴重傷害107高中教學的招聯會考招案。

連署中指出，招聯會考招新方案嚴重傷害高中3年完整教學，讓現今8年級以下學生，未來在教育部107學科教學時數調降下仍要準備多科考試，將導致高中3年考試升學更大壓力，補習文化更嚴重，強調探索、探究的教育部107高中新課程的多年準備，也將瓦解。

連署也針對清大、政大等投票支持該案的14所招聯會常委會大學，提出5大問題。質疑教育部推動大學考招變革，是為因應107高中課程改革，107高中新課程應是主體，考招變革是配套，為何招聯會常委會竟通過與教育部107課程改革精神完全扞格的考招方案？認為這種配套沒完整的教育改革，將讓學生、家長無所適從。

連署也指出，教育部107課綱中，多科朝向非考科規畫，高中端也調降非考科的學科教學時數，招聯會卻仍把高中10學科全納入學測，同時也質疑，大學教務主管連教學時數調整都不知情，何以決定與107新課程息息相關的考招案？

由於大學考招對教育影響甚大，連署也呼籲教育部與各大學，退回嚴重傷害107高中教學的招聯會考招案，回歸教育部107新課綱精神，回應各學科教學時數的調降，學測考科改回原規劃的3科，讓高中有空間幫孩子多元探索、適性揚才，找到興趣方向，並尊重高中在時間與教學品質的完整性，在學生高中畢業後才啟動所有升學程序。1060227

(中央社)