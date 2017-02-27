謠傳紫菜是塑膠做的 重創大陸業者

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「現在的人良心都沒了，竟用塑料做紫菜」，這個謠言2月中旬起在大陸網上發酵。業者表示，塑膠價格貴，根本不可能用塑膠做紫菜。然而，謠言已重創業者，恐損失人民幣上億元。

中國青年報報導，2月中旬開始，多個針對紫菜業者的爆料影片在網路上流傳。一名女士在影片中將「阿一波」牌的紫菜撕碎浸泡在水裡，一邊聲稱聞到腥臭味，「撕不碎，這肯定是用廢舊的黑塑料做的」。

阿一波食品有限公司總經理李志江表示，每天都有幾十通電話打到公司，內容涉及投訴、取消訂單、產品下架，甚至還辱罵企業沒良心。受謠言影響，訂單量明顯下滑。

三源食品公司相關負責人陳斌表示，紫菜本身價值不高，再生塑膠的價格卻一直上漲，商家造假的目的若是為了賺錢，根本不可能用塑膠做紫菜。此外，塑膠和紫菜口感完全不同，吃起來容易辨別。

晉江市市場監督管理局也迅速展開紫菜專案檢查，針對受「塑膠紫菜」謠言事件影響的紫菜公司展開現場抽樣，均未發現企業摻雜使用塑膠或是塑膠製品的現象。

多名業者私下表示，曾有陌生人透過匿名電話，恐嚇業者要將數萬元不等的酬金轉到指定帳號，否則繼續上傳影片。相關企業、經銷商和超市已向警方報案。

晉江是福建乃至大陸最大的紫菜加工生產基地之一，年加工、銷售紫菜4萬多噸，產值20多億元。據福建省水產加工流通協會報告，受謠言影響，福建省紫菜產業保守估計損失將達到數千萬元甚至上億元。1060227

(中央社)