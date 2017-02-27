學測考生注意 個人申請1/3校系有異動

大學個人申請3月開跑，升學輔導專家表示，今年超過1/3校系有異動，以倍率篩選變動居多，建議考生用「左右觀察法」，參考同校類似科系過去的篩選門檻。

106學年學科能力測驗成績日前公布，成績可用來作為大學個人申請入學管道使用，個人申請管道將於3月起跑，每位考生可選填6個志願，如何選擇適合的志願校系，成為考生最大的課題。

升學輔導專家張財銘表示，今年大學個人申請共有721個校系有異動，其中536個校系倍率篩選有變動，71個是新增校系，94個分組校系，還有20個合併校系，佔所有科系的3成6，而考生遇到這些科系時，可能因沒有參考標準而難以評估。

對於這些異動校系，張財銘也提供小撇步，判斷是否能通過篩選，可以用「左右觀察法」，找同校但類似的科系，參考其前兩年的篩選門檻，如果同校找不到，可以從成績相近的他校中，找類似科系的篩選門檻來比較參考。

清華大學和新竹教育大學去年11月正式合併，清大今年也新設竹師教育學院和藝術學院來招生，張財銘推估，清大和竹教大合併招生後，可能會增加考生選填的意願，讓竹師教育學院的分數有所提升，分數可能會僅次於師範龍頭台師大。

大學招生委員會聯合會也自106學年起，讓大學首度試辦個人申請直接錄取免口試，張財銘表示，今年共23所學校參與試辦，最高逕行錄取比例可以達20%，如果有不擅長面試或口試的考生，可以好好把握，用心準備書審資料，就有機會免經二階直接錄取。

升學輔導專家胡天爵也建議，找到喜歡的校系志願後，考生可以查詢該系前兩年的篩選結果，若有1年特別低，隔年肯定會上升，這就是「鐘擺效應」，所以多看幾年的資料會比較準確。

選填志願前，很多考生都會做落點分析，胡天爵表示，可以將自己的成績換算成前兩年的成績，再對照是否可通過該系的篩選門檻，有的用級分換算，但也可以用累積人數來換算，不過再怎麼估算，都難免有落差，因此只能評估，不能盡信。1060227

(中央社)