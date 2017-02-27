2月27日中視午間新聞速速報
今天2月27日的中視午間新聞搶先看：
《連假尾聲 午後將湧北返車潮》
二二八連假第3天，根據高公局即時路況資訊，午後將有北返車潮，部分路段可能會壅塞，提醒用路人避開尖峰時段。今天高速公路疏導措施包括，開放路肩、全日封閉國1埔鹽系統北上入口與國3竹南北上入口，深夜11時至隔天清晨6時國道暫停收費等。
《搭乘公車或捷運 廢氣吸更多》
很多通勤族選擇搭乘大眾運輸工具上班，認為不用找車位還可以不用吸廢氣戴口罩，但英國薩裡大學研究發現，坐地鐵捷運通勤者吸入髒空氣比例是開車上班者的8倍。
《瞄準小金人 眾女星閃耀現身》
第89屆奧斯卡金像獎頒獎典禮台灣時間今早9點半在洛杉磯杜比劇院登場，重頭戲首推14項提名的《樂來越愛你》是否能抱回最佳影片、影帝后等大獎，甚至大滿貫破紀錄。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播蕭惠文播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
關鍵字：中視午間新聞
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