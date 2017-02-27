從未提整合 吳敦義否認是「影武者」

吳敦義27日南下高雄拜訪眷村，受訪時強調他從未主動提出與其他黨主席參選人整合。（林宏聰攝）

國民黨主席之爭，郝吳雙方撕破臉浮上檯面！郝陣營昨放話強調不可能與吳整合，吳敦義27日南下高雄，也表示從未主動提出整合，並對郝陣營暗指他是「影武者」略顯不滿，認為每個候選人應檢討自己陣營，不要隨意丟出不實訊息。

吳敦義27日在高雄鳳山眷村參加座談會，再度被媒體問及黨主席參選人整合問題，他說，整合的意見一定有黨內大老關心，但有人同意、有人不同意，約半個月前他對媒體表示，整合協調一定要因緣俱足才有可能。

他說，因緣俱足時，就有協調整合機會，若因緣沒來到，再勉強也沒用，單方面想整合也不可能，吳敦義更強調，他從來沒主動嘗試過與任何陣營整合。

媒體再問，這次國民黨主席選舉，是否可能出現因緣俱足的整合時機，吳敦義側頭一想，坦言：「現在確實還沒有看到這個跡象」。

郝龍斌辦公室26日傍晚發出聲明，強調郝絕對不整合，更意有所指「競選過程中，不論是人頭黨員、攻擊批評或耳語放話；大家可能最後還是會知道誰是『影武者』。所以現在去操作這些的人，之後怎麼可能還能得到其他人的支持？」似乎暗指吳敦義就是這位「影武者」。

「我不是『影武者』！」吳敦義今天鄭重否認曾主動提整合要求，他更強調，「應該每個候選人要檢討自己陣營，有沒有丟出這種訊息，而不是隨意講誰是『影武者』，不會是這樣嘛！」

(中時)