MLB》達比修有春訓初登板 狂飆154km
效力遊騎兵的日籍投手達比修有今年健康出發，不少人都看好他能創造驚奇的一季，他也不負眾望，27日春訓初登板對決皇家，馬上用1.2局、僅被打1安的無失分好投，替新球季揭開序幕，速球更是屢屢飆破150公里，用身手告訴大家，「我從傷痛低潮走出來了。」
迎接2015年後首度在春訓登板，達比修一開賽的控球卻似乎在半夢半醒間，1上面對1棒戈登(Alex Gordon)及5棒索利亞(Jorge Soler)時，可以連投3好球飆K，卻也能連四顆壞球，讓穆斯塔卡斯(Mike Moustakas)和多希爾(Hunter Dozier)兵不血刃的上壘，導致他沒被敲安，卻花了25球才結束這半局。
2上達比修續投，一上場先被克隆(Christian Colon)揮出右邊方向二壘安打，隨後連解決2名打者，但因球數已達37球，未投滿2局就被換下場休息。回顧整場比賽，儘管控球不佳，速球能維持在150公里以上，對他來說是個滿意的結果，「速球的感覺很棒。我可以控制好速球。這是相當重要的一件事。」
此外，達比修許久未投的指叉球，也在這場比賽亮相，雖大多數無法吸引打者出棒，不過他認為速球、指叉球搭配的投球模式相當不錯，「重要的是，打者會攻擊速球，而這能讓我更快抓到出局數。」達比修下場後，遊騎兵用7名投手採取車輪戰，最後以6比4擊敗皇家。
(中時電子報)
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