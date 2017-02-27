東海岸攝影學會聯展，風土民情盡收鏡頭

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東海岸攝影學會聯展，自即日起到3月15日在台東生活美學館登場。（莊哲權攝）

台東縣東海岸攝影學會聯展，自即日起到3月15日在台東生活美學館登場，由每位會員精選出1至2幅作品共襄盛舉，共約90幅，各地美景、風土民情，盡在鏡頭下。

台東縣東海岸攝影學會新任理事長陳麗姿表示，該會會於千禧年創立，迄今已17年，會員遍及各行各業。

這次的聯展以「鏡頭之美」為題，攝友們走遍山巔水湄，將各地美景、風土民情盡收在鏡頭下，令人驚艷；另外，學會創會理事長王源成還提供獎金1萬元，予優秀會員實質鼓勵。

台東生活美學館表示，東海岸攝影學會一年一度的會員聯展，是縣內年度藝文盛事，每回的展出，學會會員們都帶回走訪世界各地的感動畫面與台東民眾分享，盼望透過展出，使全民攝影美學更加茁壯。

(中時)