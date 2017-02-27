東海岸攝影學會聯展 風土民情盡收鏡頭
台東縣東海岸攝影學會聯展，自即日起到3月15日在台東生活美學館登場，由每位會員精選出1至2幅作品共襄盛舉，共約90幅，各地美景、風土民情，盡在鏡頭下。
台東縣東海岸攝影學會新任理事長陳麗姿表示，該會會於千禧年創立，迄今已17年，會員遍及各行各業。
這次的聯展以「鏡頭之美」為題，攝友們走遍山巔水湄，將各地美景、風土民情盡收在鏡頭下，令人驚艷；另外，學會創會理事長王源成還提供獎金1萬元，予優秀會員實質鼓勵。
台東生活美學館表示，東海岸攝影學會一年一度的會員聯展，是縣內年度藝文盛事，每回的展出，學會會員們都帶回走訪世界各地的感動畫面與台東民眾分享，盼望透過展出，使全民攝影美學更加茁壯。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。