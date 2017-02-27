遭川普砲轟 奧斯卡眾明星為梅姨喝采

第89屆奧斯卡獎頒獎典禮主持人吉米金摩開場時捍衛梅莉史翠普（Meryl Streep），為美國總統川普稱她是「評價過高」的女星反擊，在座嘉賓也起立給予梅姨熱烈掌聲。

根據「時人雜誌」（People），吉米金摩（Jimmy Kimmel）故作正經地說：「我們也在此表揚看起來很厲害，但其實不怎麼樣的演員們。而所有好萊塢『一流演員』中，有一位尤其經得起時間考驗，演出許許多多不激勵人心、評價過高的作品。」

「從她早期平凡無比的作品『越戰獵鹿人』（DeerHunter）、『遠離非洲』（Out of Africa），到迴響不熱烈的『克拉瑪對克拉瑪』（Kramer vs. Kramer）和『蘇菲的選擇』（Sophie's Choice），梅莉史翠普在她乏善可陳的從影生涯中，演出50多部電影。這是梅莉史翠普第20次入圍奧斯卡。」

吉米金摩說：「梅莉史翠普，如果妳願意的話，請站起來。各位，請與我給她一個完全不值得給的掌聲，好不好？。」

吉米金摩還藉此揶揄第一千金伊凡卡．川普（Ivanka Trump）說：「今晚（梅莉史翠普）穿了一件很漂亮的禮服，是伊凡卡的嗎？」（譯者：中央社陳昱婷）1060227

(中央社)