禁宰令剛解除 宜蘭連爆疫情

宜蘭縣動植物防疫所27日說，縣內三星鄉一處養鴨場24日被驗出H5N2禽流感病毒之後，鄉內另一處養鴨場昨天也被驗出H5禽流感病毒，27日撲殺場內約5000隻肉鴨。（防疫所提供）中央社宜蘭縣傳真 106年2月27日

宜蘭縣動植物防疫所27日說，縣內三星鄉一處養鴨場24日被驗出H5N2禽流感病毒之後，鄉內另一處養鴨場昨天也被驗出H5禽流感病毒，27日撲殺場內約5000隻肉鴨。（防疫所提供）中央社宜蘭縣傳真 106年2月27日

宜蘭縣動植物防疫所今天說，縣內三星鄉一處養鴨場24日被驗出H5N2禽流感病毒之後，鄉內另一處養鴨場昨天也被驗出H5禽流感病毒，今天撲殺場內約5000隻肉鴨。

防疫所說，員山鄉一處養殖場的部分鴨隻在17日被驗出H5禽流感病毒核酸後，當天深夜立即撲殺場內全部的2800多隻活體。隔日，防疫所再依相關移動管制標準作業程序，針對這處養殖場半徑5公里內的其他養殖場，進行消毒與檢體送驗。

防疫所表示，經後續追查，三星鄉一處養鴨場24日先被驗出H5N2禽流感病毒，養殖場內的5000多隻活體全部撲殺之後，鄉內另一處養鴨場昨天也被驗出H5禽流感病毒，今天撲殺場內約5000隻肉鴨，並進行場內消毒。1060227

(中央社)