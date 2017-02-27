前總統馬英九參觀「二二八事件70周年特展」

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前總統馬英九27日前往二二八紀念館參觀「二二八事件70周年暨台北二二八紀念館開館20周年紀念特展」，他全程表情凝重的看著牆上的展出史料。（季志翔攝）

前總統馬英九27日前往二二八紀念館參觀「二二八事件70周年暨台北二二八紀念館開館20周年紀念特展」，他全程表情凝重的看著牆上的展出史料。

(中時)