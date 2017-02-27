南投慶興宮雞酒平安餐 民眾冷天呷幸褔

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大批鄉親在慶興宮福德正神廟享用平安餐。（立委許淑華服務處提供）

南投市康壽里慶興宮福德正神廟今天上午舉辦雞酒平安餐活動，廟方提供500斤麵、540斤雞肉和300斤米糕，讓市區居民在冷天吃個幸福感十足，感受土地公對地方的福佑。

慶興宮雞酒平安餐於上午10時開始，大批鄉親聞香而至，熱騰騰的雞酒在冷天裡吃起來格外舒坦而幸福，加上黃麵和蘿蔔湯，只管吃夠吃飽。

廟方表示，往年米糕大多被打包走，今年米糕部分改為信徒登記制，一人一份，但雞酒和麵則不限量。

立委許淑華服務處主任黃書杭也到場，他代表許淑華向民眾致意，並表達支持慶興宮澤福桑梓的活動；廟方簡立等工作人員和康壽里長林華騰全程服務。

(中時)