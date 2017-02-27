冬季一氧化碳中毒 這種房間最要命
台中市3天內發生兩起一氧化碳中毒事件，除了天氣冷門窗緊閉外，接手治療的中國醫藥大學附設醫院毒物暨毒藥物諮詢檢驗中心主任洪東榮指出，兩起事件傷亡最重的都是緊鄰加鐵窗工作陽台的房間，房間和工作陽台還有對外窗相通，他也呼籲政府，全面安檢、檢討熱水器補助政策，有效扼止悲劇再發生。
好慘，冷氣團來襲的台中市一連3天發生兩起一氧化碳中毒事件，繼22日深夜太平一家七口送醫兩人不治，26日深夜西屯區再發生3代同堂從花蓮回台中度連假的一家3口一氧化碳中毒送醫，病患陸續都送往中國附醫救治，意外頻傳讓毒物科專家洪東榮都覺得事態嚴重。
洪東榮分析，兩起事件的共通性，就是陽台加設封閉窗，除熱水器裝置在此，未加管增設強制排氣，陽台也是曬衣服的工作陽台，天冷除陽台窗戶對外通風不佳，掛著的衣服也影響廢氣排出，通常和該陽台有窗戶相鄰的房間一氧化碳易竄入，成為整個家中最危險的房間。
洪東榮說，一氧化碳無色無味，除非加裝一氧化碳偵測警報器才會在第一時刻查覺，他也表示，近年政府為防範裝置在封閉式陽台舊型熱水器釀禍，年年撥款補助民眾汰舊換新，改設置強制排氣的瓦斯熱水器，唯意外仍一再發生，顯示政策在執行上仍有檢討改進空間，他認為應對高危險住家全面健檢、改善才能有效扼止悲劇再發生。
(中時)
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