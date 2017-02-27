台中副市長張光瑤率市府團隊頭牙祈福 祈願市運昌隆民生樂利
今天是農曆二月初二「頭牙」，台中市副市長張光瑤特率領市府團隊前往西屯區惠來里福德祠祭拜，為響應環保，一行人由張光瑤代表燒一柱香；市府團隊雙手合十，向土地公上香獻禮，共同祈求市運昌隆、民生樂利、風調雨順、國泰民安。
民政局長蔡世寅說，依台灣習俗每逢農曆初二和16日都會祭拜土地公稱為「做牙」；農曆年過後的第1次做牙，也就是農曆2月2日這1天，被稱為「頭牙」，深受民眾的重視，各地土地公廟這1天的香火也會格外鼎盛，並演戲酬神祈求新的1年民生樂利、四時無恙！
台中市政府團隊，今天由副市長張光瑤主祭，民政局長蔡世寅、西屯區副區長林秋萬、惠來里長廖慶麟、惠來里福德祠主委陳正雄陪祭，為土地公獻禮；立委張廖萬堅也前往關心。
民政局表示，惠來里福德祠有300多年歷史，坐落黃金地段的7期，外傳為「田螺下陷穴」，是台中市赫赫有名的烘爐地，更被稱聚寶盆。廟方今日提供香菇雞、炒麵等讓信眾吃平安，並有擲米糕龜、借發財金等活動，吸引眾多里民前往祈求，希望錢滾錢，發大財。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。