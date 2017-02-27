台中副市長張光瑤率市府團隊頭牙祈福 祈願市運昌隆民生樂利

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台中市副市長張光瑤（中）特率領市府團隊，前往西屯區惠來里福德祠祭拜，為響應環保，一行人由張光瑤代表燒1柱香。（陳世宗攝）

今天是農曆二月初二「頭牙」，台中市副市長張光瑤特率領市府團隊前往西屯區惠來里福德祠祭拜，為響應環保，一行人由張光瑤代表燒一柱香；市府團隊雙手合十，向土地公上香獻禮，共同祈求市運昌隆、民生樂利、風調雨順、國泰民安。

民政局長蔡世寅說，依台灣習俗每逢農曆初二和16日都會祭拜土地公稱為「做牙」；農曆年過後的第1次做牙，也就是農曆2月2日這1天，被稱為「頭牙」，深受民眾的重視，各地土地公廟這1天的香火也會格外鼎盛，並演戲酬神祈求新的1年民生樂利、四時無恙！

台中市政府團隊，今天由副市長張光瑤主祭，民政局長蔡世寅、西屯區副區長林秋萬、惠來里長廖慶麟、惠來里福德祠主委陳正雄陪祭，為土地公獻禮；立委張廖萬堅也前往關心。

民政局表示，惠來里福德祠有300多年歷史，坐落黃金地段的7期，外傳為「田螺下陷穴」，是台中市赫赫有名的烘爐地，更被稱聚寶盆。廟方今日提供香菇雞、炒麵等讓信眾吃平安，並有擲米糕龜、借發財金等活動，吸引眾多里民前往祈求，希望錢滾錢，發大財。

(中時)