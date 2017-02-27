大學招生新亮點 主打跨領域雙專長加值

大學個人申請3月開跑，以往學生填志願，常會考慮名校光環，現在不少大學主打雙專長、跨領域學程，強調不增加畢業學分負擔，為學生加值，也為學校加分。

106學年學科能力測驗成績日前公布，成績可用來作為大學個人申請入學管道使用，個人申請管道將於3月起跑，每位考生可選填6個志願，如何選擇適合的志願校系，也成為考生最大的課題。

升學輔導專家張財銘表示，過去學生填志願選校的原因，多半是考量「名校光環」，但在多場升學輔導講座與高中生接觸後，發現現在學生選志願的時候更關注跨領域學程、雙（多）專長、系進院出、大一不分系等政策，都成為選校考量。

張財銘指出，跨領域學程、雙專長、放寬輔系資格等方案，能打破學系的藩籬，讓學生增加更多競爭力，但過去都是少數科系在做，現在很多是以學校為單位在推動，還會在畢業證書上加註，對學生是一大誘因，也成為學校招生亮點。

清華大學教務長戴念華表示，學校很早就開始推動雙專長制，今年修雙專長的學生已超過20%，比起雙主修、輔系需要額外增加畢業學分數，修雙專長的學生，只要在原先畢業128學分中用部分學分去修第二專長即可，且修雙專長的學系可自由選擇，也沒有名額或資格限制。

交通大學去年也首推大學部跨域專長學程計畫，交大副校長陳信宏表示，跨域學程設計希望讓學生在年限內修畢，不需另外增加畢業學分，學生在既有128畢業學分內，就可獲得兩種專長，修畢後也可於畢業證書上加註跨領域專長。

中央大學同樣在去年推出「第二專長制」，在128畢業學分內，滿足第二專長系列課程的20學分，就能取得證明，讓畢業證書加值。中央大學教務長陳志臣表示，第二專長制比雙主修、輔系更有彈性，讓學生能自主學習，也較不需延畢。

台灣大學則在去年實施「輔系事後核可制」，即使未事先申請輔系，但學生只要完成輔系規定的課程、學分數，畢業時同樣能申請輔系證明。1060227

(中央社)