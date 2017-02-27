港特首增設北京委任顧問 智庫建言惹議
智庫「香港願景」近日建議北京中央委派人員擔任香港行政長官的政治顧問，有關建議引起北京中央插手香港事務的爭論。
由前立法會主席曾鈺成主導成立的「香港願景」，近日發表對下屆特首的政策建議，包括提出上述建議。
根據建議，這名由北京中央委任在特首身邊的政治顧問，主要處理涉及北京中央管理範圍或涉及北京中央和特別行政區關係的事。
建議指出，凡涉及以上事情並在特首作出決定前，須通過政治顧問向北京中央請示。
對於有關建議，有泛民主派人士憂慮這會造成北京中央「插手」香港事務。
星島日報今天報導，曾鈺成昨天在電台節目上說，目前香港也有大陸駐港部隊及外交部駐港特派員公署，運作至今沒有問題。
他說，未來5年是「一國兩制」最關鍵時刻，近年社會上也有很多人質疑北京中央干預香港事務，政治顧問可以成為兩地溝通的橋梁，協助北京中央與特首溝通。
他說，英國殖民管治香港年代，總督身邊也有一位政治顧問。
在港英政府年代，香港設有政治顧問一職，是英國政府派駐香港的顧問，香港所有涉外事務尤其政治問題，都是政治顧問處理的範圍。
據悉，當年政治顧問就協助總督處理了不少涉及台灣和香港之間的政治敏感議題。1060227
(中央社)
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