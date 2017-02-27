中校染毒退役 王定宇:3/2馮世寬專案報告

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涉毒中校退役一案延燒，立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇今天表示，3月2日邀請國防部長馮世寬除業務報告外，增加「軍中防毒措施」專案報告。

海軍中校遭警方攔查到背包內有疑似毒品吸食器，事發後中校申請並在2月1日順利退役，艦隊指揮部軍官昨天受訪否認官官相護。

立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇上午受訪表示，染毒違反軍中規則，國防部讓該名中校退役又可領退休金，國人無法接受也沒有辦法達到懲處的效果，其次，中校是領導級的幹部，應該透過涉嫌染毒中校追查軍中毒品網絡。

他表示，涉毒應移送法辦，依法該減的退休金應減，在毒品這件事絕不容許有人情事故、徇私苟且，3月2日（週四）外交及國防委員會邀請馮世寬進行業務報告外，增加「軍中防毒措施專案報告」。

至於是否涉及人為疏失？王定宇表示，看國防部怎麼說明才做判斷。

立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委江啟臣說，該名中校為何拒絕檢驗且急著辦理退伍，真相至今不清楚？退伍程序是否比照規定或是軍中給予特別待遇，國防部應該盡速釐清。

江啟臣說，外界最關心就是到底有沒有染毒，雖然已經退伍但如果中校在部隊中就已經染毒，對軍中影響很大，假設退伍後繼續染毒，國防部是否掌握？同樣也會影響國軍形象。

他表示，毒品問題應好好面對，不能用龜縮心態，這不是要鬧大而是釐清真相，真相尚未釐清前，外界質疑過程有人為疏失，國軍處理此事似乎抱著遮羞布的態度處理，這種逃避問題的心態最不可取。1060227

(中央社)