陸2017最好大學 北京清大奪冠

我要評比

中國大陸2017年「最好大學排名」今天正式發布，名單羅列中國大陸綜合實力前500強的大學。其中，北京清華大學、北京大學、浙江大學名列前3。

澎湃新聞報導，這份排名由上海軟科教育信息（資訊）諮詢有限公司公布，評鑑指標為新生高考（大學入學考試）成績、畢業生就業率、論文數量與品質、成果轉化收入等。

報導指出，這次北京清大、北大、浙大3所大學奪下前3名；上海交通大學、復旦大學、中國科學技術大學、南京大學、華中科技大學、中山大學、哈爾濱工業大學依次排在4至10名。

此外，大陸地方級大學中表現最好的是蘇州大學（28名）、首都醫科大學（42名）、福州大學（44名）和上海大學（50名）；青海大學和西藏大學這次首度進入綜合排名名單。

針對大學排名機制，上海交通大學高等教育研究院院長劉念才認為，這項排名和大多數排名相比的一個顯著優勢是公佈排名原始數據，使排名完全透明，提高結果參考價值。1060227

(中央社)