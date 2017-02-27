梁文傑：中正紀念堂放久就是古蹟 網友筆戰

中正紀念堂(圖片／劉宗龍攝)

民進黨轉型正義再度拿蔣中正開刀，近日文化部推「中正紀念堂」去蔣化，網友反應兩極，行政院政務委員張景森在臉書提議，把中正紀念堂改為立法院。民進黨北市議員梁文傑也在臉書表示，「獨裁時代的碑廟，放久了就是古蹟，不必急著處理。」何況又是陸客必去觀光景點，有實用價值。網友對梁文傑的見解評論也是兩極化。

蔡政府以「轉型正義」為名，對中正紀念堂「去蔣化」，但旺旺中時最新民調顯示，5成5民眾「不贊成」蔡政府把與蔣中正有關展示、商品移除；更有高達5成7民眾，認為此舉造成社會對立，認同對轉型正義有幫助的僅2成1。數據顯示，蔡政府認為的「轉型正義」手段，對台灣多數人而言恐是在撕裂社會。

行政院政務委員張景森在臉書提議，把中正紀念堂改為立法院。台北市議員梁文傑在臉書表示「張老師的話不是沒道理，但我覚得這種獨裁時代的碑廟，放久了就是古蹟，不必急著處理。

總統府、紫禁城、金字塔、羅馬競技場、克里姆林宮、日本的皇宮，無一不是獨裁者的手筆，如果都為了民主化所以要改建，這世上大概沒有多少古蹟了。200年後，中正堂不也是古蹟一件?」

梁文傑說「中正堂是陸客必去的觀光景點，不能說沒有實用價值，就像我第一次到北京，毛澤東紀念堂也是必去的。台灣能拿出來的景點寥寥可數，留著又何妨呢?」

底下支持與反對兩派網友留言「高價出租給金錢豹啦！」、「台灣的古蹟很多，有沒有好好規劃而已。甚至立法院好好規劃，也可以成為一個景點(看英國西敏寺或加拿大國會)。說台灣沒古蹟，而把這麼一個有爭議的建築當成寶、招睞觀光客，實在說不過去。」、「要不花錢，要幹嘛都隨便，改成停車場，垃圾場也不錯~」。

「這樣佔領立法院更方便了。贊成。」、「 改成火葬場最適合」、「贊同議員的說法，在今天這樣國事如麻的紛亂局面，實不宜再強化意識型態，徒增國人無能治國，卻大搞對立的負面形象。」、「先拆銅像，其他可以再談」、「打著轉型正義實質抄家累不累啊~阿扁時代搞一次蔡政府又來一次!?等國民黨執政又重來，你們有事嗎？以上這都不是重點也不是人民所要與樂見的!」、「台灣目前經濟不佳，人民所得差，政府首要任務，就是團結人民，提振經濟，捨此不由，再搞意識分化，這個政府就腦殘了！」

(中時電子報)