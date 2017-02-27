禽流感疫情北移 花縣撲殺近2萬鴨

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花蓮壽豐鄉養鴨場再傳禽流感，疫情有一路北移趨勢。（防疫所提供）

防疫人員昨前往養鴨場進行人道撲殺。（防疫所提供）

防疫所昨晚入夜前完成撲殺5000隻鴨。（防疫所提供）

玉里鎮2月發現確診台灣首起H5N6禽流感，迄今已撲殺近2萬鴨。（防疫所提供）

「禽」況不妙！花蓮自玉里鎮一處養鴨場月初率先確診感染H5N6亞型高病原禽流感病毒後，不到半個月內，疫情一路北移，鳳林鎮2處養鴨場接續淪陷，昨日位於壽豐平和地區的肉鴨場，也被檢出感染H5亞型，迄今全縣4處爆發疫情鴨場，已撲殺近2萬隻鴨。

花蓮縣禁運管制24日才剛解除，農委會下午就公布鳳林鎮2間養鴨場驗出H5N6高病原禽流感，花蓮縣動植物防疫所再度撲殺1萬1千隻鴨，撲殺後不到兩天壽豐鄉平和地區某鴨場業者，主動送驗的肉鴨，昨日確診感染H5亞型高病原性禽流感，並在昨日入夜前完成撲殺5098隻肉鴨。

花蓮縣政府農業處長羅文龍表，壽豐案例場主要為飼養11週齡肉鴨，經業主主動向防疫所申請上市前採樣檢測，在確診為感染H5禽流感後，花蓮縣政府立即執行相關防疫措施，並由業主配合防疫人員執行全場撲殺與場區消毒。

他指出，目前空池已投放次氯酸鈉錠劑，並徹底消毒所有器具，撲殺後的鴨隻屍體，則委託化製原料運輸車載運至屏東化製場進行化製，後續將持續監控疫情，採移動管制及採樣監測案例場1公里所有禽場，監測頻度為每月1次，連續採檢3個月。

羅文龍強調，半徑1至3公里內的養禽場，也會派獸醫師進行地毯式訪視，半徑5公里內所有鴨場則全面篩檢，並執行移動管制，篩檢陰性者才可解除，同步將加強縣內所有養禽場疫情訪視，全力防堵疫情擴散。

花蓮禽流感疫情有北移趨勢，造成部分鄉親人心惶惶，農業處呼籲民眾不需過度驚惶，並指這次是由飼主業者主動通報送檢，為防疫工作做了正面的示範，農業處將依撲殺禽隻的大小、重量核算相關補償，減少配合業主的損失，補償金額高達八成。

(中時)