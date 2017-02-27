胡智為大聯盟春訓 賞紅襪三上三下
台灣右投手胡智為效力美國職棒坦帕灣光芒隊，在大聯盟春訓出戰波士頓紅襪隊，第8局投球讓對手三上三下，光芒7比3勝紅襪。
23歲的胡智為旅美進入第5年，去年在小聯盟2A先發24場投142.2局，防禦率2.95，季中入選未來之星明星賽，新球季進入光芒隊40人名單，首次受邀參加大聯盟春訓熱身賽。
胡智為在8局上光芒4比3領先的局面，上場投球，面對打者德佛斯（Rafael Devers）、戴飄（Jake DePew）、曼尼塞斯（Heiker Meneses），都是飛球出局，三上三下。
光芒8局下追加3分，終場7比3獲勝，胡智為首次在大聯盟春訓出賽，拿下1次中繼成功。1060227
(中央社)
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