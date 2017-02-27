眼鏡妹的大眼夢 快時尚眼鏡看到了
日本第一的快時尚眼鏡品牌JINS，推出「大眼美女鏡框」，慶祝新品上市，228連續假期除請來全民造型師李明川，舉辦眼鏡女孩變身活動，更與彩妝品牌KISSME花漾美姬跨界合作，即日起在全台JINS店面推出大眼滿額贈活動。
在快時尚風潮下，講求平價、快速配鏡、兼具時尚的快時尚眼鏡行陸續搶進百貨賣場，其中JINS在短短不到兩年間已有12家分店，平均一個月賣出1萬多支眼鏡，搶在228連假，該品牌推出了台灣獨家的「大眼美女鏡框」，更重資請來造型師李明川與舉辦眼鏡女孩變身活動。
現場李明川幫眼鏡女孩們畫出華麗眼鏡妝容，搭配上JINS台灣獨家的大眼鏡框，讓眼睛看起來更大更迷人，特別是鏡框採用適合亞洲人臉形的鼻墊設計，就算化上濃密長睫毛也不會刷到鏡片，讓眼鏡女子輕鬆擁有大眼長睫毛和立體五官！
李明川說，身為造型師，非常重視配件，尤其是戴在臉上的眼鏡更是重要，這次戴上JINS推出的神奇大眼鏡框，李明川說，因為鏡框的巧思設計，讓眼睛看起來變大，不用P圖修修臉，五官看起來就很立體，非常推薦給眼鏡女孩使用。
另，即日起JINS在全台店面推出大眼滿額贈活動，只要到全台JINS專櫃消費滿2480元，即可獲得KISSME花漾美姬「 MEGANEx潮流女孩睫毛膏」一支(各店限量150份)，要讓眼鏡女孩體驗變身大眼美女的樂趣。
(中時)
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