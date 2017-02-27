桃園市府：兩蔣園區紀錄歷史非紀念個人
文化部推動中正紀念堂轉型正義；桃園市府指兩蔣園區商品以展示歷史為主，也兼具展現台灣觀光的名景，沒有是否下架問題，兩蔣園區「是紀錄歷史而非紀念個人」。
桃園市新聞處長張惇涵指出，兩蔣文化園區是在前副總統呂秀蓮擔任桃園縣長任內所設置，當時設置訴求，就是要去除個人崇拜，將銅像當成歷史與文化的一部分。
張惇涵說，在當時威權文化尚未去除之際，稱之為「兩蔣」，已經是將歷史歸之於歷史，以中性的稱謂命名，而兩蔣園區的現狀，是以雕塑公園為主題，這些銅像脫離建築物中心的氛圍設計，錯落於草地之間，早已不把威權崇拜當作目的，「是紀錄歷史而非紀念個人」。
他說，文化部的作為，是希望反省威權文化，桃園市長鄭文燦同樣認為，在威權時代結束後，台灣應該反省歷史，記取教訓，讓個人圖騰崇拜走入歷史。
至於商品部分，張惇涵說明，兩蔣文化園區和中正紀念堂的性質不同，園區內的商品有台灣的觀光風景，也有部分是講述國共內戰的歷史，以公仔為例，也不只有兩蔣，還包括有「孫文和毛澤東的公仔」。
他強調，兩蔣園區的商品是以展示歷史為主，也兼具展現台灣觀光的名景，沒有是否下架問題。
張惇涵也補充，目前兩蔣陵寢安置於頭寮與慈湖，目前仍然是國防部管理。慈湖旅客服務中心及後慈湖才是由市府觀光旅遊局管理。1060227
(中央社)
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