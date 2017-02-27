網友抵制永采烘焙坊 4天900人加入

台中永采烘焙坊昨日貼出暫停營業公告，日前有網友在臉書發起活動「抵制永采烘焙坊，拒買活動，讓他公司倒閉」，短短4天，已有900多人參加，400多人表示有興趣。

台中市永采烘焙坊向離職員工、實習生高額求償引發爭議，台中市勞工局將祭出重罰。日前有網友在事發後，在臉書發起「抵制永采烘焙坊，拒買活動，讓他公司倒閉」活動。

昨日永采烘焙坊在店門貼出「暫停營業」公告，網友得知後，紛紛在臉書留言表示，「血汗公司已經停業，太棒了」、「雖然停業了，但是老闆還沒出來道歉啊？？」、「剛剛看完小當家，有句話說到，料理是給人們帶來幸福，這間店雖然掛著藍帶，但只會帶給人不幸」。

記者撥打店內電話，無人接聽。1060227

(中央社)