陽明農夫市集 陳淑麗茶焗蛋堅持手作

陽明農夫市集陳淑麗用心製作茶焗蛋，堅持手洗蛋維持高品質！（陳世宗翻攝）

每台中市政府農業局輔導農民設攤販賣自己生產的農產品，每逢周五在豐原陽明市政大樓均會開設農夫市集！市集設攤的陳淑麗販售與丈夫一起研發與茶葉一起烘製的「茶焗蛋」，撥開蛋殼露出茶色蛋白，光滑且色澤均勻，嚐起來帶有茶葉清香，相當特別。

農業局長王俊雄說，陳淑麗娘家栽種高山茶，丈夫家族則是開養雞場，所產的雞蛋還是神岡區有名的「神農蛋」，夫妻倆本來沒有賣雞蛋的想法，在民國95年的金融風暴後，從事貿易工作的丈夫收掉工廠，在朋友鼓勵下，才轉而研發茶與蛋結合的茶焗蛋。

陳淑麗相當用心製作每1顆加工蛋，她堅持手工洗蛋，洗800粒大概需要2個小時，過程中會有將近1、2成的雞蛋損毀。她說蛋殼有毛細孔，一有破損就會影響品質很快就壞掉，製作過程中都要很仔細。

茶焗蛋好吃的秘密就藏在細節裡，從挑蛋、洗蛋、消毒，再經過秤重決定烘烤時間，每一個環節都不能馬虎。 陳淑麗是用照顧孩子般的心製作每1顆加工蛋；她說，為維護品質，堅持手工洗蛋並進行消毒，每個月也將雞蛋送檢驗，一定要讓民眾吃得安心、健康。

針對近期發生的禽流感！陳淑麗說，她對自家的商品有信心，工作人員都會穿上工作衣、經過消毒後再進去養雞場，衛生人員並會定期到場消毒，每個月也將雞蛋送檢驗，保證出產的蛋都經過國家認證的檢驗公司檢驗合格，就是要民眾吃得安心、健康。

農業局強調，目前陳淑麗每周四到榮總外的農夫市集設攤，每周五在陽明市政大樓農夫市集，周六、日則在金典百貨一樓廣場，歡迎民眾前往品嘗帶有茶香的茶焗蛋。

(中時)