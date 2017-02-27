陽明農夫市集 陳淑麗茶焗蛋堅持手作
每台中市政府農業局輔導農民設攤販賣自己生產的農產品，每逢周五在豐原陽明市政大樓均會開設農夫市集！市集設攤的陳淑麗販售與丈夫一起研發與茶葉一起烘製的「茶焗蛋」，撥開蛋殼露出茶色蛋白，光滑且色澤均勻，嚐起來帶有茶葉清香，相當特別。
農業局長王俊雄說，陳淑麗娘家栽種高山茶，丈夫家族則是開養雞場，所產的雞蛋還是神岡區有名的「神農蛋」，夫妻倆本來沒有賣雞蛋的想法，在民國95年的金融風暴後，從事貿易工作的丈夫收掉工廠，在朋友鼓勵下，才轉而研發茶與蛋結合的茶焗蛋。
陳淑麗相當用心製作每1顆加工蛋，她堅持手工洗蛋，洗800粒大概需要2個小時，過程中會有將近1、2成的雞蛋損毀。她說蛋殼有毛細孔，一有破損就會影響品質很快就壞掉，製作過程中都要很仔細。
茶焗蛋好吃的秘密就藏在細節裡，從挑蛋、洗蛋、消毒，再經過秤重決定烘烤時間，每一個環節都不能馬虎。 陳淑麗是用照顧孩子般的心製作每1顆加工蛋；她說，為維護品質，堅持手工洗蛋並進行消毒，每個月也將雞蛋送檢驗，一定要讓民眾吃得安心、健康。
針對近期發生的禽流感！陳淑麗說，她對自家的商品有信心，工作人員都會穿上工作衣、經過消毒後再進去養雞場，衛生人員並會定期到場消毒，每個月也將雞蛋送檢驗，保證出產的蛋都經過國家認證的檢驗公司檢驗合格，就是要民眾吃得安心、健康。
農業局強調，目前陳淑麗每周四到榮總外的農夫市集設攤，每周五在陽明市政大樓農夫市集，周六、日則在金典百貨一樓廣場，歡迎民眾前往品嘗帶有茶香的茶焗蛋。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。