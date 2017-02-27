全台不到100隻 瀕危草鴞纏線魂斷農地

鳥會指出，2月9日在line群組看見農友貼出水田裡有隻草鴞，當下驚覺大事不妙。(高市鳥會提供)

鳥會找到受困草鴞時已死亡。(高市鳥會提供)

高雄市野鳥學會理事長林世忠(左)、總幹事林昆海，呼籲農友們在防治鳥害時，勿以致命的方法，應採用友善防治。(劉宥廷攝)

瀕危物種草鴞面臨生存威脅無所不在，近3個月發生3起草鴞中毒或遭鳥繩纏住，造成2死1獲救，讓全台不到100隻的草鴞生存堪憂；高雄市野鳥學會指出，草鴞是農友的好朋友，一年可補捉數百隻危害農田的老鼠，防治鼠害能力驚人，農友勿用老鼠藥或驅鳥繩致牠們死亡，籲請友善防治。

野鳥學會理事長林世忠指出，2月9日在line群組看見農友貼出水田裡有隻草鴞，當下驚覺大事不妙，隔天趕到台南大內，來到發現草鴞的水田，果然有驅鳥繩，沒多久便在短、高草交接處找到躺臥的草鴞，右翅膀被線纏住和草糾結一塊，動彈不得，不捨是牠已死亡。

鳥會研判，草鴞當時應是為捕老鼠經過該田被繩線纏住，農友雖當下發現並立即將驅鳥繩剪斷，但草鴞發出威嚇聲音，令農友不敢靠近，草鴞逃往一旁草叢，農友隔天PO臉書未獲人確認該野鳥是草鴞，等到7天後line群組轉發才被理事長發現，為時已晚。

死亡草鴞體重才260公克，對照正常公鳥應要有400公克體重，草鴞受困第一時間，若能接獲農友即時回報，或許還有拯救機會，臆測牠可能餓死的；鳥會表示，離去年11月旗山發現遭滅鼠藥毒死的草鴞，不到3個月就有2隻死亡，可見牠們面臨多大生存威脅。

鳥會期待與農民推動生態友善農業、自然農法，也希望大家多關注農田各種生物現象，呼籲農友們在防治鳥害時，勿以致命的方法，應採用友善防治。

(中時)