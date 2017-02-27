持刀守ATM搶4千元 毒蟲判7年6月定讞

台北市男子陳哲原前年因缺錢買毒，竟持刀守在ATM提款機旁，見洪姓婦人領完錢，他隨即上前亮刀恐嚇「我有殺過人」，他搶走洪的4000元後逃離現場，遭警方尋線逮捕。最高法院痛斥陳男曾因強盜案遭判刑，竟又再犯本案、毫無悔意，將他判刑7年6月定讞。

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(中時)