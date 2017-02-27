薇拉戴維絲首捧小金人 感謝丹佐華盛頓

我要評比

女星薇拉戴維絲今天憑藉在「藩籬」中所飾演的長期受苦家庭主婦一角，榮獲奧斯卡最佳女配角殊榮，首度抱回小金人，上台致詞時不忘感謝同片男星丹佐華盛頓。

路透社報導，51歲的薇拉戴維絲（Viola Davis）以此角色橫掃金球獎（Golden Globe）、美國演員工會獎（Screen Actors Guild）等許多獎項，她過去曾2度入圍奧斯卡。

薇拉戴維絲獲獎時激動地說：「我成為1位藝術家，感謝上帝我這麼做了，因為我們是唯一以讚頌生活意義為業的人。」

「藩籬」（Fences）是將已故得獎劇作家奧古斯特威爾森（August Wilson）作品搬上大銀幕，薇拉戴維絲演講時也向他致敬，讚許他「發掘與頌揚平凡人」的一點一滴。

法新社報導，薇拉戴維絲也引述美國詩人惠特曼（Walt Whitman）1小段詩詞，感謝合作男星丹佐華盛頓（Denzel Washington）：「啊，船長，我的船長，丹佐華盛頓，謝謝你將奧古斯特與上帝置於駕馭地位，他們讓你受益匪淺。」（譯者：中央社周莉芳）1060227

(中央社)