索羅門總理：續維護台索關係
索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞應邀出席中華民國駐索國大使羅添宏到任酒會，感謝台灣歷年來的援助，並表示將繼續維護台索關係。
羅添宏致詞表示，台灣重視台索邦誼，將全力與索國共同合作，致力提升台索關係及兩國人民福祉。
蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）也感謝台灣歷年來在農業、衛生醫療、職業訓練及學方等各方面的協助，並稱台索關係在索國民眾心中占有極特殊之重要性，他將帶領索國政府與中華民國政府緊密合作，繼續維持台索關係於不墜。1060227
(中央社)
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