蔡政府去蔣化 吳敦義：別用鬥爭掩飾施政無能
二二八前蔡英文政府推動「去蔣化」，前副總統吳敦義27日表示，蔣介石政府確實犯了錯，但後來政府也做了名譽恢復、賠償及究責，有些事應用更開闊的心胸放下，他勸蔡政府別用清算鬥爭掩飾施政無能，應盡快拚經濟，才能穩定社會民心。
吳敦義今天南下高雄在鳳山眷村參加座談會，會後接受媒體訪問，針對最近蔡政府頻頻推動「去蔣化」，吳敦義細數蔣介石當年對台灣的貢獻，但也坦言，混亂的年代一定有人受冤屈，就像他的父親民國42年同樣受到白色恐怖牽連，關了2年9個月，還差點被害死，直到民國61年他將被國民黨提名參選台北市議員，父親跟他說「當時時局混亂，到台灣來當然非常嚴謹，寧可錯抓一百，不肯錯放一人。」
吳敦義說，國家後來針對這些被冤枉的人，都有究責、立法補償，政府若做得還不夠，可以再加強，但不要輕易清算對國家、中華民國、中華民族、台灣都有很大貢獻的蔣介石總統。
他表示，早在2000年前總統陳水扁執政時，對中正紀念堂也鬥過一次，後來國民黨拿回政權，他那時主張「自由廣場」牌匾不要再搞掉了，正好可彰顯蔣介石總統在台灣建立自由民主法制社會，讓年輕人、年長者、要抗議的人、要贊成的人都能在自由廣場裡充分表達意見。
「現在就算把蔣公又汙辱化了，能掩飾政府拚經濟的不及、對兩岸僵局環境的錯亂嗎？」吳敦義呼籲蔡政府，要放下意識形態鬥爭，盡快建立廉能而有效率的政府、重建繁榮均富的經濟、公益和諧的社會、在「九二共識」基礎上恢復兩岸和平穩定發展，才是全體國人夢寐以求的目標。
(中時)
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