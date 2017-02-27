宜蘭又一鴨場感染H5禽流感 今撲殺5千隻

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三星一處養鴨場確認感染H5禽流感，今撲殺5000隻。（簡榮輝翻攝）

宜蘭縣防疫所指出，該養鴨場飼養量約5000隻，27日上午已全數撲殺，送至焚化爐焚化銷毀。（簡榮輝翻攝）

三星一處養鴨場確認感染H5禽流感，今撲殺。（簡榮輝翻攝）

三星一處養鴨場確認感染H5禽流感，今撲殺。（簡榮輝翻攝）

今日進行撲殺的鴨場與24日撲殺感染H5N2的鴨場，同屬17日確診H5N6的家禽屠宰場半徑5公里的監控牧場。（簡榮輝翻攝）

宜蘭縣政府防疫所昨(26日)下午接獲農委會家畜衛生試驗所通知，三星某處養鴨場確認感染H5禽流感病毒，不過尚未分型。宜蘭縣防疫人員今(27日)一早前往撲殺。

宜蘭縣防疫所指出，該養鴨場飼養量約5000隻，今日上午已全數撲殺，送至焚化爐焚化銷毀。

據了解，今日進行撲殺的鴨場與24日撲殺感染H5N2的鴨場，同屬17日確診H5N6的家禽屠宰場半徑5公里的監控牧場，目前範圍內尚有4場養禽場尚未爆發疫情，場方與防疫所持續加緊監控。

(中時)