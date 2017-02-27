朱立倫中和烘爐地參拜 效法土地公精神

新北市長朱立倫上午10時許，由中和區長柯慶忠、地方民代、里長等陪同前往參拜。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫上午10時許，由中和區長柯慶忠、地方民代、里長等陪同前往參拜。（葉書宏攝）

今（27日）、農曆二月初二土地公生日，新北市中和烘爐地南山福德宮一早湧入數百名信徒前往參拜。（葉書宏攝）

今（27日）、農曆二月初二土地公生日，新北市長朱立倫上午10時許，由中和區長柯慶忠、地方民代、里長等陪同前往參拜。(葉書宏攝)

今（27日）、農曆二月初二土地公生日，新北市中和烘爐地南山福德宮一早湧入數百名信徒前往參拜，新北市長朱立倫上午10時許，由中和區長柯慶忠、地方民代、里長等陪同前往參拜。

朱立倫指出，南山福德宮擁有全台最大的土地公神像，全台各地都有土地公，保佑民眾平安健康，在地服務民眾、在地保庇民眾。每年的2月2日他都會到福德宮參拜，他期許所有基層的民意代表及里長都能效法土地公「以民為本」的精神，為地方事務努力、為民眾犧牲奉獻。

今（27日）、農曆二月初二土地公生日，新北市中和烘爐地南山福德宮一早湧入數百名信徒前往參拜。（葉書宏攝）

今（27日）、農曆二月初二土地公生日，新北市中和烘爐地南山福德宮一早湧入數百名信徒前往參拜。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫上午先至中和區南山福德宮、新莊區西盛庄福德宮參拜祈福，最後一站來到板橋區深丘福德宮，祈求福德正神庇佑市民健康快樂、市境平安無災及市政推動圓滿順利。

(中時)