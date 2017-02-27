MLB》才回遊騎兵練習 漢米頓膝蓋恐動刀

漢米頓左膝恐動刀。（美聯社資料照）

昔有「漢炮」之稱，賈許漢米頓近來流年不利，年初才傳出老東家遊騎兵隊願意再續前緣，簽小聯盟合約，未料近日再傳出他左膝不適消息，動刀成為球團考慮選項，也讓他今年重返球場增添變數。

漢米頓上周在跑壘訓練時，發現左膝疼痛，並接受高濃度血小板血漿(PRP)注射減輕疼痛，據達拉斯福和市電報《Fort Worth Star-Telegram》記者威爾森(Jeff Wilson)報導，儘管主治醫師和遊騎兵副總經理達利(Mike Daly)認為病情有好轉，但仍不排除動關節鏡手術可能。

這也有可能是35歲的漢米頓自2015年後，第3度接受大型手術，他2016年就動膝蓋重建手術錯過球季，自從2013年與天使分道揚鑣後，漢米頓就未曾打滿球季，原定今年他若復原狀況順利，遊騎兵隊將會讓他擔任一壘手、指定打擊或外野手，不過若確定動刀，進度勢必又得往後延，回歸之日也寫下未知數。

(中時電子報)