2017奧斯卡金像獎 部分得獎名單

第89屆奧斯卡金像獎今天在加州洛杉磯舉行頒獎典禮,美國非裔男星馬赫夏拉阿里和女星薇拉戴維絲,分別贏得最佳男配角和最佳女配角獎。以下為部分得獎名單:

●最佳男配角

馬赫夏拉阿里(Mahershala Ali)/「月光下的藍色男孩」(Moonlight)

●最佳女配角

薇拉戴維絲(Viola Davis)/「藩籬」(Fences)

●最佳外語片

伊朗電影「新居風暴」(The Salesman)

●最佳動畫片

「動物方城市」(Zootopia)

●最佳紀錄長片

「辛普森:美國製造」(O.J.: Made in America)

●最佳剪輯

「鋼鐵英雄」(Hacksaw Ridge)

●最佳攝影

「樂來越愛你」(La La Land)

●最佳動畫短片

「小鷸初登場」(Piper)

●最佳視覺效果

「與森林共舞」(The Jungle Book)

●最佳音效剪輯

「異星入境」(Arrival)

●最佳混音

「鋼鐵英雄」(Hacksaw Ridge)

●最佳紀錄短片

「白盔」(The White Helmets)

●最佳實景短片

「校園合唱團的秘密」(Sing)

●最佳妝髮

「自殺突擊隊」(Suicide Squad)

●最佳服裝設計

「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)

●最佳藝術指導

「樂來越愛你」(La La Land)。1060227

(中央社)