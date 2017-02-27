2017奧斯卡金像獎 部分得獎名單
第89屆奧斯卡金像獎今天在加州洛杉磯舉行頒獎典禮，美國非裔男星馬赫夏拉阿里和女星薇拉戴維絲，分別贏得最佳男配角和最佳女配角獎。以下為部分得獎名單：
●最佳男配角
馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）／「月光下的藍色男孩」（Moonlight）
●最佳女配角
薇拉戴維絲（Viola Davis）／「藩籬」（Fences）
●最佳外語片
伊朗電影「新居風暴」（The Salesman）
●最佳動畫片
「動物方城市」（Zootopia）
●最佳紀錄長片
「辛普森：美國製造」（O.J.: Made in America）
●最佳剪輯
「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）
●最佳攝影
「樂來越愛你」（La La Land）
●最佳動畫短片
「小鷸初登場」（Piper）
●最佳視覺效果
「與森林共舞」（The Jungle Book）
●最佳音效剪輯
「異星入境」（Arrival）
●最佳混音
「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）
●最佳紀錄短片
「白盔」（The White Helmets）
●最佳實景短片
「校園合唱團的秘密」（Sing）
●最佳妝髮
「自殺突擊隊」（Suicide Squad）
●最佳服裝設計
「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts and Where to Find Them）
●最佳藝術指導
「樂來越愛你」（La La Land）。1060227
(中央社)
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