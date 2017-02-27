2017奧斯卡金像獎 部分得獎名單

我要評比

第89屆奧斯卡金像獎今天在加州洛杉磯舉行頒獎典禮，美國非裔男星馬赫夏拉阿里和女星薇拉戴維絲，分別贏得最佳男配角和最佳女配角獎。以下為部分得獎名單：

●最佳男配角

馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）／「月光下的藍色男孩」（Moonlight）

●最佳女配角

薇拉戴維絲（Viola Davis）／「藩籬」（Fences）

●最佳外語片

伊朗電影「新居風暴」（The Salesman）

●最佳動畫片

「動物方城市」（Zootopia）

●最佳紀錄長片

「辛普森：美國製造」（O.J.: Made in America）

●最佳剪輯

「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）

●最佳攝影

「樂來越愛你」（La La Land）

●最佳動畫短片

「小鷸初登場」（Piper）

●最佳視覺效果

「與森林共舞」（The Jungle Book）

●最佳音效剪輯

「異星入境」（Arrival）

●最佳混音

「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）

●最佳紀錄短片

「白盔」（The White Helmets）

●最佳實景短片

「校園合唱團的秘密」（Sing）

●最佳妝髮

「自殺突擊隊」（Suicide Squad）

●最佳服裝設計

「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts and Where to Find Them）

●最佳藝術指導

「樂來越愛你」（La La Land）。1060227

(中央社)