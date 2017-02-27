柯文哲騎鐵馬回新竹 柯媽：應多休息
台北市長柯文哲騎腳踏車回新竹，並回老家陪柯爸柯媽，不過此舉卻讓柯媽不太開心，小唸了幾句「休假應多休息，不要又騎腳踏車」。
柯文哲今天出席「2017我們一起北高挑戰行」活動，與車友一同從關渡宮出發，沿著海岸往南騎，原訂到新竹短暫停留後，繼續陪騎到高雄，但出發時媒體問及，才知「助理不讓他騎」，其餘車友則一路往南。
「每次都說很忙沒辦法陪我講話，嗯？那怎麼有空騎腳踏車？」柯媽抱怨，柯文哲市政忙碌，久久才休假一次，卻不把握時間休息，反而要騎那麼遠的腳踏車，希望他要照顧身體，所以才跟幕僚要求，不要讓他騎那麼遠，直呼「太累了啦！不喜歡他這樣！」
柯文哲從關渡出發時說，自行車運動很專業，要相當程度訓練，他從去年二二八挑戰一日雙塔後，再也沒騎過，今天是「隨便騎一下」。
不過，當柯文哲騎到新竹後，卻覺得有些「不過癮」，扭扭身子後說「感覺身體才剛熱，應該要繼續騎的，如果騎到高雄，應該沒問題」，不過因為助理已事前跟柯媽告知此事，因此仍不能騎超過新竹。
柯文哲約上午10時許騎抵新竹補給站「代天府」，吃了幾根香蕉、補充能量後，就在現場成為人形「坐」牌，供車友們輪流與他合照。他也進入廟內舉香參拜，接著再搭車返回新竹老家。1060227
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。