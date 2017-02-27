柯文哲騎鐵馬回新竹 柯媽：應多休息

台北市長柯文哲騎腳踏車回新竹，並回老家陪柯爸柯媽，不過此舉卻讓柯媽（圖）不太開心，小唸了幾句「休假應多休息，不要又騎腳踏車」。中央社記者魯鋼駿攝 106年2月27日

台北市長柯文哲騎腳踏車回新竹，並回老家陪柯爸柯媽，不過此舉卻讓柯媽不太開心，小唸了幾句「休假應多休息，不要又騎腳踏車」。

柯文哲今天出席「2017我們一起北高挑戰行」活動，與車友一同從關渡宮出發，沿著海岸往南騎，原訂到新竹短暫停留後，繼續陪騎到高雄，但出發時媒體問及，才知「助理不讓他騎」，其餘車友則一路往南。

「每次都說很忙沒辦法陪我講話，嗯？那怎麼有空騎腳踏車？」柯媽抱怨，柯文哲市政忙碌，久久才休假一次，卻不把握時間休息，反而要騎那麼遠的腳踏車，希望他要照顧身體，所以才跟幕僚要求，不要讓他騎那麼遠，直呼「太累了啦！不喜歡他這樣！」

柯文哲從關渡出發時說，自行車運動很專業，要相當程度訓練，他從去年二二八挑戰一日雙塔後，再也沒騎過，今天是「隨便騎一下」。

不過，當柯文哲騎到新竹後，卻覺得有些「不過癮」，扭扭身子後說「感覺身體才剛熱，應該要繼續騎的，如果騎到高雄，應該沒問題」，不過因為助理已事前跟柯媽告知此事，因此仍不能騎超過新竹。

柯文哲約上午10時許騎抵新竹補給站「代天府」，吃了幾根香蕉、補充能量後，就在現場成為人形「坐」牌，供車友們輪流與他合照。他也進入廟內舉香參拜，接著再搭車返回新竹老家。1060227

(中央社)