社團及時捐款 台南家扶助學金到位
北台南家扶中心預計在3月發放606名國中小學生的助學金，原本還有近新台幣10萬元缺口。台南市成功國際同濟會今天捐出21萬7000元給台南市的兩個家扶中心，解決燃眉之急。
台南市成功國際同濟會會長謝進興上午與幾名會友前往北台南家扶中心永康服務處捐款，由北台南家扶中心主任莊淑惠、南台南家扶中心主任李保良代表接受，近10年來已累計捐助超過300萬元助學金。
謝進興表示，做善事就是有錢出錢、有力出力。其實台灣社會有愛心、有能力捐錢的人不少，但可能會比較擔心捐出去的錢是否真的有效果。也希望這次的捐款能拋磚引玉，引起更多企業和社會大眾的響應。
莊淑惠表示，新學期剛剛開始，許多受助家庭需要這筆助學金的幫忙。中心計畫在3月發放給606名國中小學生的96萬元助學金，原本還有近10萬元缺口；台南市成功國際同濟會的這筆捐款來得正是時候，讓受助的學生們能安心向學。1060227
(中央社)
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