雨停出遊潮增 國道北中南部分路段壅塞

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二二八連假第3天，據交通部台灣區國道高速公路局路況資訊系統，截止中午12時，國道1號湖口服務區到新竹、國3土城到大溪都塞車。

今天雨勢趨緩小幅回溫，有民眾把握假期出遊，中午12時，國1南下湖口服務區到新竹、汐止到五堵、彰化系統到彰化、國3土城到大溪、國6霧峰系統到中興系統、國10燕巢到燕巢系統都已塞車，時速不足40公里。

高公局預估，今天下午將出現北上車潮，北上易壅塞路段有國1虎尾員林、豐原后里、竹北楊梅，國3竹山中興、草屯霧峰、沙鹿大甲、竹南西濱、龍潭樹林及國5宜蘭坪林，提醒民眾避開尖峰時段或走替代道路。1060227

(中央社)