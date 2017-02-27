張景森：中正紀念堂應改威權政治文化遺址
行政院政委張景森昨才提出把中正紀念堂改成國會的想法，今天又有新點子，他在臉書貼文表示，如果中正紀念堂真的動不了，一定要保存現狀，他也不反對，但是從古蹟保存的專業角度來看，這個地點其實應該界定為「威權政治文化遺址」，未來還有機會申請列入聯合國的世界文化遺產。
張景森說，扁政府時代為了對轉型正義有所交代，曾把中正紀念堂改名為台灣民主紀念園區，也很用力把中正紀念堂拆下，改掛「台灣民主紀念館」，把「大中至正」匾額拆下，改成「自由廣場」，但礙於政治實力不足，無法將蔣中正的銅像請出中正廟。
他說，結果產生荒謬的結果，台灣民主紀念園區裡面供奉的是蔣介石，有一位外國朋友參觀後，驚訝得下巴快掉下來說，「蔣介石為什麼變成台灣民主自由的守護神？」張感謝前總統馬英九又把台灣民主紀念館改回中正紀念堂了，否則今天台灣的孩子，都會以為台灣人奉蔣介石為台灣民主自由的守護神。
他說，這個世界上像廿世紀那樣的威權政治正在逐漸消失，威權政治遺址的保存也有歷史教育的價值，中正紀念堂應該可以好好保存，包括把自由廣場改回大中至正，完整保存這個中國帝王思想與近代法西斯威權政治完美結合展現的建築。
(工商)
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