豬隊友心虛瞄警露餡 害通緝犯遭逮

黃姓男子因同車友人看到警察不斷偷瞄而露了餡，通緝犯身分曝光遭逮。（呂素麗翻攝）

警方包抄黑色BMW轎車，逮到通緝犯黃姓男子。（呂素麗翻攝）

黃姓男子因同車友人看到警察不斷偷瞄露餡，通緝犯身分曝光被逮。（呂素麗翻攝）

有豬一樣的朋友，只能自認倒楣！因毒品及營利姦淫猥褻遭通緝的黃姓男子，日前與友人游泳後開車要回家，其中一位友人看到路口督導交通崗的高市三民二分局民族派出所副所長傅水利，目光竟不斷瞄向傅，車過了男子仍多次回眸觀望，傅水利以多年從警經驗知道，這種另類的「眼神接觸」想必背後有故事；攔查後，果然查獲坐後座的黃姓男子是通緝犯。

25日下午5點20分許，傅水利正於轄內路口督導交通崗，眼尖發現一台黑色BMW轎車行駛至路口時，該車副駕駛座男子的目光不斷瞄向他，即便車輛已行經路口，男子仍多次回眸觀望，傅水利以多年從警的經驗知道，一定有問題。

警方隨即尾隨該輛黑色轎車，再以無線電呼叫線上巡邏警組，在大順二路與建興路口，趁車輛停等紅燈之際，4台警車會合攔下該車，發覺車上包含正副駕駛及後座乘客共3名男子。

他們表示，彼此為朋友關係；警詢過程中，後座的黃姓男子（22歲）顯得神色緊張，在警方盤查下果真發現，有毒品及妨害風化前科的黃男，為地檢署所發布的毒品及營利姦淫猥褻通緝犯，警方依規定現場上銬逮捕後移送檢方歸案。

黃男無奈的說，原想趁二二八連續假期與好友相約游泳運動，想不到在返家過程中，因友人瞄了警方幾眼就遭逮，頭髮都還來不及乾，讓他直呼倒楣。

警方研判，黃男的朋友可能知道他是通緝犯，才會在看到警察時心虛而有偷瞄的眼神，不料，卻因此洩了底，害同車的黃男通緝犯身分曝光而被逮。

(中時)