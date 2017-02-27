巨星驚呆！吉米金莫當導遊 帶觀光客亂入奧斯卡

奧斯卡主持人吉米金莫帶民眾亂入典禮參觀。（圖／美聯社）

第89屆奧斯卡頒獎典禮今上午隆重舉行，典禮由知名脫口秀主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel）獨挑大梁，首次主持奧斯卡的吉米金莫依舊妙語如珠，還在典禮時帶觀光客亂入頒獎典禮，與影壇巨星面對面，興奮之情全寫在臉上。

奧斯卡前幾屆有外送披薩、最強自拍等經典橋段，今年則是由主持人吉米金莫帶領觀光客進場參觀，其中一名男性觀光客開心與馬赫夏拉阿里自拍，還手拿著獎盃，還有粉絲興奮與丹佐華盛頓合照，「梅姨」梅莉史翠普也大展親民作風，親切與民眾握手擁抱。

(中時電子報)