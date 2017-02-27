男嬰疑趴睡窒息 送醫搶救無效

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今（27）日上午7時許，新北市板橋區四川路蔡姓夫婦準備為1個多月大的男嬰餵奶時，卻見男嬰趴睡嬰兒床，趕緊把男嬰抱起，驚覺已無呼吸，急送亞東醫院急救，無奈回天乏術。

警方調查，男嬰父母同房共寢，上午父母替男嬰餵奶時，見男嬰趴睡沒有聲息，驚覺有異，查看才知男嬰已無呼吸，送醫仍告不治。由於男嬰身上並無外傷，亦無先天性疾病，研判是趴睡造成窒息的意外，初步排除受虐。

(中時)