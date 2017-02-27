顧立雄：支持國民黨產用在二二八撫慰
行政院不當黨產委員會主任委員顧立雄今天表示，中國國民黨從來沒有對二二八事件拿出真正的賠償，他支持國民黨黨產追回後，可以用在二二八事件受難家屬的撫慰上。
學者陳儀深今天舉行「天猶未光：二二八事件的真相、紀念與究責」新書發表會，邀請學者薛化元、獨派大老彭明敏、顧立雄等人出席發表會。
顧立雄致詞時表示，對於二二八事件，之前總統以總統身分道歉是不是足夠？這件事必須要被檢視，國民黨從來沒對二二八事件拿出真正的賠償道歉，都是用納稅人的錢進行撫慰。
顧立雄會後受訪表示，確實有人在討論國民黨的黨產追回後可以做公益用途，如用在二二八事件受難家屬希望的精神撫慰，例如成立紀念館，不過因為法律上沒有明定，這個在立法院審查促進轉型正義條例草案時，可以再討論。
顧立雄說，如果不需要立法，要透過行政作為進行的話，應該由行政院層級做；黨產會負責追，不過因為經費用途或支出有一定程序，追回來的用途，應由行政院進行跨部會協調。1060227
(中央社)
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