新居風暴獲獎 導演反川普缺席奧斯卡

伊朗電影「新居風暴」（The Salesman）今天榮獲奧斯卡最佳外語片獎，不過該片導演阿斯哈法哈蒂以不出席頒獎典禮的方式，抗議美國總統川普的旅行禁令。

法新社報導，阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）在署名的聲明中表示，他缺席奧斯卡來聲援被川普政策「輕蔑」的人。目前旅行禁令遭聯邦上訴法院擱置。

伊朗裔美籍工程師和太空人安薩里（Anousheh Ansari）在奧斯卡頒獎典禮中代唸阿斯哈法哈蒂的聲明：「將世界分成美國和『我們的敵人』這兩類，產生了恐懼。是1個挑起侵略和戰爭的虛假藉口。」

「這些戰爭阻止了侵略行為下受害者的國家民主和人權發展。」

「電影人可以用攝影機捕捉人類共有的特質，打破不同國家和宗教的刻板印象。他們為我們和他人之間創造同理心，現在我們比以往都更需要這分同理心。」（譯者：中央社陳昱婷）1060227

(中央社)