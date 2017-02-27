二二八真相 馬英九：不分藍綠繼續追尋

前總統馬英九今天表示，他幾十年來在二二八議題上與學者、家屬有很多接觸，也努力還原二二八真相，如果還有新的資料或線索，當然應該繼續追尋，這態度應該不分黨派、藍綠。

馬英九上午先到二二八和平公園向二二八紀念碑行禮致意、默哀，接著參觀「二二八事件70週年暨台北二二八紀念館開館20週年紀念特展」，隨後前往南海路的二二八國家紀念館，參觀「二二八平反與轉型正義特展」。

馬英九受訪時指出，他從25、26年前參加行政院專案小組，到了法務部主持當年二二八事件補償金處理條例的立法工作，後來改成賠償條例，並成立二二八基金會，以法務部長身分擔任董事，幾十年一直在此議題上跟學者、家屬有很多接觸。

因此，馬英九說，他歸納出「面對歷史，就事論事，是非分明；面對家屬將心比心，療傷止痛」的態度，他說，面對家屬做得比較多，無論是認錯、道歉、賠償、建碑、設國定假日等平反，能做的都盡量做，二二八真相還原也做了很多努力，如果還有新的資料或線索出來，「當然應該繼續追尋」，「這個態度應該不分黨派、藍綠，都是一致的」。

媒體詢問，二二八事件是否被刻意引導成族群分裂？馬英九說，從二二八歷史上來看並不是族群對抗，是政府跟人民之間因為取締私菸而引發，很明顯的證據是當時很多外省人受到本省人的保護，在嘉義有外省老師住在本省人家中，過了一段時間，本省家的主人出來看看風聲是不是緩和，沒想到就被國軍打死。

馬英九說，二二八實際上不是族群衝突。當年大陸輿論界一面倒對台灣省行政長官陳儀批評，「當時不是族群對族群的鬥爭，現在也不應該是」。1060227

(中央社)