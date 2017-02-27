228連假第3天 國道下午至晚間易壅塞路段看這
今為228連假第3天，高公局公布下午至晚間易塞路段如下：
國1：后里-台中系統南下（15-17時）、虎尾-埔鹽系統北上（12-21時）、南屯-后里北上（14-19時）、新竹系統-湖口北上（20-21時）及竹北-楊梅北上（22-1時）。
國3：竹山-中興北上（13-19時）、草屯-霧峰北上（13-17時）、沙鹿-大甲北上（12-20時）、竹南-西濱北上（15-21時）及龍潭-樹林北上（15-19時）及國5宜蘭-坪林北上（12-2時）。
高公局也預估重點路段塞車時間，包括國1：16-19時西螺-埔鹽系統13→46分（3.5倍）、15-19時南屯-豐原8→36分（4.5倍）、20-21時新竹系統-湖口8→25分（3.1倍）；國3：17-19時龍潭-鶯歌系統8→25分（3.1倍）；國5：15-23時頭城（台9礁溪轉運站）-坪林15→111分（7.4倍）。
(中時)
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